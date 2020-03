Il fratello di Andrea Iannone lancia una frecciatina a Giulia De Lellis

Secondo diversi settimanali la fine della storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis sarebbe dovuta ad un presunto tradimento di lui. Il pilota è stato accusato di aver flirtato con una bella ragazza durante una festa organizzata un mese fa. Ieri Gabriele Parpiglia ha praticamente confermato il ritorno di fiamma tra Giuliona e Andrea Damante e poco dopo il fratello di Iannone ha pubblicato una storia che sembra proprio una frecciatina alla sua ex cognata.

“Per tutte queste pseudo persone se è così che possono chiamarsi che non so cosa stanno inventando da giorni. Sappiate che NOI siamo in famiglia da un mese senza festini e nulla. Credo che i festini sì facciano altrove in silenzio, per poi tirarli fuori a tempo debito A BUON INTENDITORE POCHE PAROLE”.