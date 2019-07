Il Gay Più Bello d’Italia, le selezioni: ecco Simone, Daniele e Andrea

Il concorso Il Gay Più Bello d’Italia quest’anno avrà ben tre rappresentanti che concorreranno con la fascia di Mister Bitchy ed a sceglierli sarete esclusivamente voi, tramite delle semplici votazioni che nei prossimi giorni vi comunicherò.

Se sei maggiorenne, vuoi metterti in gioco, credi di avere le carte giuste per vincere e il prossimo 23 agosto puoi recarti a Torre Del Lago presso il Mamamia dove si terrà la finale nazionale de Il Gay Più Bello d’Italia, allora contattami per messaggio privato su Instagram al profilo @BitchyF.it.

In questo articolo vi presento tre candidati che si sfideranno per il titolo (dopo aver già conosciuto Federico, Leopoldo e Giulio), nelle prossime ore conoscerete gli altri…

Simone Massimiliano Santoro

@Mr.Santorom su Instagram, ha 26 anni, è di Napoli ed è single. Il suo uomo ideale è uno che non abbia paura di osare e nella sua vita vuole avere una famiglia unita ed un figlio. Questo è il suo primo concorso di bellezza e partecipa con la consapevolezza di non essere perfetto, ma di amare la competizione.

Daniele Marzo

@Daniele_Mrzo su Instagram, ha 28 anni è nato a Gallipoli ma vive a Bologna. Il suo sogno nel cassetto è trovare l’anima gemella, questo è il suo primo concorso di bellezza e partecipa perché è vanitoso e ama mettersi in gioco.

Andrea Pagni

@Pagnoss su Instagram, ha 24 anni ed è di Bologna. Felicemente fidanzato, il suo uomo ideale è Tiziano Ferro. Il suo sogno nel cassetto è diventare papà. In passato ha già preso parte ad un concorso di bellezza (Mister Chalet dei Giardini) classificandosi secondo. Partecipa perché ci tiene a mostrare l’orgoglio che prova per sé stesso e per la comunità di cui fa parte.