Il Gay Più Bello d’Italia: ecco chi ha passato il turno per Mister Bitchy

Il prossimo 23 agosto al Mamamia di Torre del Lago si terrà la finalissima de Il Gay Più Bello d’Italia che vedrà nove bellissimi contendersi il titolo. E se sei di loro sono stati selezionati tramite i concorsi Nord e Centro-Sud organizzati da La Wanda Gastrica, altri tre arriveranno sul famoso palco grazie alla selezione fatta qua, su BitchyF.it.

In pochissimo tempo si sono iscritti in 11 ragazzi e dopo un sondaggio i tre candidati che gareggeranno con la fascia di Mister Bitchy sono (in rigoroso ordine alfabetico) Daniele Marzo di Gallipoli, Federico Ranauro di Desenzano del Garda e Leopoldo Guadagno di Napoli, rispettivamente di 28, 32 e 29 anni.

Al quarto posto si è classificato Francesco Lupelli di Bari, mentre al quinto Andrea Pagni di Bologna. Segue in sesta posizione Giulio Toffano di Padova.

Il Gay Più Bello d’Italia – i finalisti di Mister Bitchy

@Daniele_Mrzo su Instagram, ha 28 anni è nato a Gallipoli ma vive a Bologna. Il suo sogno nel cassetto è trovare l’anima gemella, questo è il suo primo concorso di bellezza e partecipa perché è vanitoso e ama mettersi in gioco.

@Federico_Ranauro su Instagram, ha 32 anni e viene da Desenzano Del Garda. Felicemente single, il suo uomo ideale deve essere la semplicità fatta persona e magari con la passione del calcio. Il suo sogno nel cassetto è fare il giornalista sportivo (per cui ha studiato) e l’autore televisivo. E’ la prima volta che partecipa ad un concorso di bellezza e lo fa per rimettersi in gioco dopo essersi lasciato dal compagno.

@Leo_Pold_Official su Instagram, ha 29 anni ed è di Massa di Somma, in provincia di Napoli. Felicemente fidanzato, il suo ragazzo ideale è moro, simpatico, intelligente e dinamico (la descrizione del compagno attuale, praticamente). Il suo sogno nel cassetto è crearsi una famiglia con il fidanzato (con cui sta da 11 anni), e raggiungere una stabilità economica magari vivendo della sua passione. E’ la prima volta che partecipa ad un concorso di bellezza ed ha deciso di farlo, su suggerimento di amici, proprio perché è un grande fan di BitchyF.it.