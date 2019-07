Il Gay Più Bello d’Italia, le selezioni: ecco Federico, Leopoldo e Giulio

Il concorso Il Gay Più Bello d’Italia quest’anno avrà ben tre rappresentanti che concorreranno con la fascia di Mister Bitchy ed a sceglierli sarete esclusivamente voi, tramite delle semplici votazioni che nei prossimi giorni vi comunicherò.

Se sei maggiorenne, vuoi metterti in gioco, credi di avere le carte giuste per vincere e il prossimo 23 agosto puoi recarti a Torre Del Lago presso il Mamamia dove si terrà la finale nazionale de Il Gay Più Bello d’Italia, allora contattami per messaggio privato su Instagram al profilo @BitchyF.it.

In questo articolo vi presento i primi tre candidati che si sfideranno per il titolo, nelle prossime ore conoscerete gli altri…

Federico Ranauro

@Federico_Ranauro su Instagram, ha 32 anni e viene da Desenzano Del Garda. Felicemente single, il suo uomo ideale deve essere la semplicità fatta persona e magari con la passione del calcio. Il suo sogno nel cassetto è fare il giornalista sportivo (per cui ha studiato) e l’autore televisivo. E’ la prima volta che partecipa ad un concorso di bellezza e lo fa per rimettersi in gioco dopo essersi lasciato dal compagno.

Leopoldo Guadagno

@Leo_Pold_Official su Instagram, ha 29 anni ed è di Massa di Somma, in provincia di Napoli. Felicemente fidanzato, il suo ragazzo ideale è moro, simpatico, intelligente e dinamico (la descrizione del compagno attuale, praticamente). Il suo sogno nel cassetto è crearsi una famiglia con il fidanzato (con cui sta da 11 anni), e raggiungere una stabilità economica magari vivendo della sua passione. E’ la prima volta che partecipa ad un concorso di bellezza ed ha deciso di farlo, su suggerimento di amici, proprio perché è un grande fan di BitchyF.it.

Giulio Toffano

@Giulio_Toffy su Instagram, ha 21 anni ed è di Padova. E’ single ed il suo uomo ideale è un tipo muscoloso, viaggiatore ed un po’ pazzo. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un’icona televisiva e questo non è il suo primo concorso di bellezza. Partecipa per mettersi alla prova e per farsi conoscere.