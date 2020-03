Il Grande Fratello Vip cambia di nuovo studio, Signorini costretto a trasferirsi altrove

Il Grande Fratello Vip cambia di nuovo studio, parola di TvBlog.

Da due settimane a Milano nello studio di Piero Chiambretti, Alfonso Signorini dalla prossima puntata (che andrà in onda domani, mercoledì 25 marzo) sarà costretto a trasferirsi altrove perché quello studio sarà messo a disposizione di Mario Giordano per il suo show Fuori dal Coro.

Giordano, in realtà, ha sempre lavorato in quello studio (lo Studio 5 del Centro di Produzione di Cologno Monzese) ma andando in onda di martedì non si ‘scontrava’ con il reality di Signorini.

Da questa settimana, però, Fuori dal Coro è stato posticipato al mercoledì costringendo così Alfonso Signorini ad occupare un altro studio per il suo Grande Fratello Vip: lo studio di Quarto Grado.