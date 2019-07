Il Re Leone: Ivana Spagna non canterà la nuova versione de Il Cerchio della Vita – la sua reazione

Sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo Il Re Leone, il live action di uno dei cartoni Disney più amati di sempre. Purtroppo però non ci sarà Ivana Spagna a cantare l’iconica canzone Il Cerchio della Vita. La Disney ha scelto la nota cantante ed insegnante di canto Cheryl Porter per interpretare il brano del 1995.

Sui social si è scatenata una polemica, quasi tutti avrebbero preferito ritrovare Ivana Spagna.

Ma la cantante di Gente Come Noi come l’ha presa? Benissimo, infatti su Instagram ha fatto un in bocca al lupo alla collega.

B!tches quale di queste due versioni de Il Cerchio della Vita preferite?

Ho realizzato ora che nella versione live action Il cerchio della vita potrebbe non essere cantata da Ivana Spagna, SHOCK!

Quella è stata la mia prima musicassetta da grande all’età di 7-8 anni 😭 — is Jesus subscribed to BarbieXanax ? (@BarbieXanax) 11 luglio 2019

Cheryl Porter è una bravissima cantante ma, il brano “il cerchio della vita”, per me, sarà sempre e solo quello interpretato da Ivana Spagna. Un pezzo di infanzia, emozioni, ricordi, energia. Per me la sua versione è intramontabile. #IlReLeone — Mariano Di Venere (@Off_Mariano) 12 luglio 2019