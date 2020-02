Il Segreto è stato cancellato.

La soap opera spagnola (che si intitola in realtà El secreto de Puente Viejo) chiuderà definitivamente i battenti fra pochi mesi, dopo oltre 9 anni di attività.

Superati i 2300 episodi, Il Segreto chiuderà definitivamente strizzando l’occhio ai fan: come riportato dalla casa di produzione Boomerang Tv e ripreso anche da DavideMaggio.it, “tutte le storie della telenovela verranno chiuse, in modo tale da non lasciare nessun buco narrativo e diversi personaggi storici ritorneranno in scena per salutare in maniera dignitosa”.

Debuttato in Spagna nel 2011, Il Segreto è approdato in Italia nel 2013 ottenendo fin da subito un incredibile successo con picchi di 5 milioni di spettatori in prima serata ed il 30% di share nel pomeriggio.

Considerando che l’Italia è indietro alla Spagna di circa 140 episodi, Il Segreto terminerà su Canale 5 presumibilmente verso la fine del 2020.

La soap è stata chiusa in Spagna per un drastico calo di ascolti, ma – considerando che in Italia è un vero successo – nulla vieterebbe a Mediaset di ‘comprare’ in prima persona la serie e realizzare uno spin off con gli stessi personaggi.