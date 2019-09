Ilaria di Temptation Island svela perché è andata al Festival di Venezia (e la dichiarazione è CHOC)

In questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia si sono alternati sul red carpet personalità come Meryl Streep e Nunzia Sansone di Temptation Island e la domanda che tutti ci siamo posti è stata: MA IN CHE SENSO?

Cosa spinge un Festival internazionale com quello di Venezia a chiamare sul red carpet ex tronisti di Uomini e Donne, ex gieffini o personalità di dubbia fama? Molti sono chiamati dagli stessi sponsor e dagli stilisti che – sentendo l’esigenza di far conoscere le proprie creazioni – hanno chiamato i personaggi più popolari che in cambio di un tag su Instagram hanno ottenuto il pass per il red carpet.

Spesso è così, ma purtroppo non sempre. Ilaria Teolis di Temptation Island, infatti, ha confessato di aver partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia perché invitata dall’organizzazione stessa. Nessun brand, nessuno stilista, nessun cachet.

“Ho ricevuto un invito al Festival di Venezia e ho colto subito questa opportunità. La vita è una sola e certe occasioni vanno colte al volo. Perché non farla? Perché non sfruttarla adesso? Un’occasione unica da raccontare un giorno ai miei figli, ai miei nipoti. Non ci ha invitato nessun brand ma il Festival di Venezia. Non mi hanno pagato, non ho preso mezzo centesimo. Io non me la sono sentita di dire di no, tutti al mio posto avrebbero detto di sì. La vita va sfruttata”.

Ovviamente Ilaria ha fatto benissimo ad accettare questo invito, ma la domanda che tutti ci dobbiamo porre è: perché il Festival del Cinema di Venezia ha invitato la Teolis di Temptation Island?