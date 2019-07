Ilaria Teolis di Temptation Island: “Ho scritto a Javier, ci siamo sentiti”

Ilaria Teolis è probabilmente la protagonista di quest’ultima edizione di Temptation Island che più ha fatto sognare i telespettatori fra la rottura con lo storico fidanzato Massimo e la nuova conoscenza con il single Javier.

Durante il falò di confronto, Ilaria ha deciso di lasciare Massimo e sono tutt’ora single, nonostante lui abbia provato a ricontattarla.

I telespettatori che sognavano un lieto fine con Javier devono però ricredersi, dato che nell’arco di questo mese lui e Ilaria non si sono mai incontrati.

“Ho risentito Javier, l’ho cercato io, ci siamo sentiti come due amici. Non so se ci sarà occasione di rivederci, ma a quel ragazzo devo ringraziare. Sa ascoltare, sa capire, sono stata fortunata ad averlo incontrato. Non cambierei niente di quello che ho detto, quando mi ha chiesto ‘vorresti baciarmi?’ ho risposto di sì perché mi sentivo di farlo. Gli ho detto che è speciale, per me è una parola che ha significato. Javier è speciale, spero di non perderlo. Rifarei Temptation Island altre 50 volte nello stesso identico modo, mi ha reso felice. Mi auguro di trovare un amore forte che duri tutta la vita”.