Ilary Blasi si traveste da Achille Lauro: il commento del cantante

La ‘Achille Lauro mania‘ ha contagiato tutti, anche i vip. Ilary Blasi per la festa di compleanno di sua sorella Silvia si è travestita da Achille Lauro, con dei costumi molto simili a quelli che il cantante ha usato per la prima serata del Festival di Sanremo 2020.

Oltre ad essersi mascherata, Ilary ha anche fatto una performance in playback di Me Ne Frego.

Se la conduttrice si è presentata al party a tema con un mantello nero e una tutina color carne, il marito, Francesco Totti, si è travestito da Vasco Rossi.

“La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà”.