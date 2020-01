Ilary Blasi conquista la Rai ospite da Fabio Fazio

Ieri sera a Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio ha ospitato Ilary Blasi che proprio da lui (circa quindici anni fa) annunciò di essere incinta di Francesco Totti.

Archiviate le parrucche sfoggiate al Grande Fratello Vip e dopo essersi buttata alle spalle il tiepido successo di EuroGames, Ilary Blasi si è presentata in tv più raggiante del solito, rilassata, abbronzata (non a caso era insieme alla famiglia in vacanza alle Maldive, per la gioia di Selvaggia Lucarelli) e decisamente ironica: lo sketch sulle punture è già storia della tv.

Ilary in versione infermiera ci insegna come si fanno le punture

🤣😂🤣✈️✈️✈️ #CTCF pic.twitter.com/ibQ2ayKNV0 — TheFolloWerTv! (@TheFolloWerTv) January 12, 2020

Alfonso Signorini con il passare delle puntate saprà farsi amare dal pubblico del Grande Fratello Vip, ma Ilary Blasi in tv mi manca come l’aria e sarebbe bellissimo vederla al timone di un altro reality, come ad esempio L’Isola dei Famosi o Temptation Island Vip.

– “Nella scala dei piaceri per me al primo posto, non ho dubbi, il cibo. A me piace mangiare.”

– “Il secondo?”

– “Sono indecisa tra due cose.”

– “Dimmi l’altra.”

– “Non si può dire.”@ilaryblasi a #CTCF pic.twitter.com/dVwIxxw4u2 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 12, 2020