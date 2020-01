Ilary Blasi verso la conduzione de L’Isola dei Famosi 2020

“Se Alessia Marcuzzi lascia davvero L’Isola dei Famosi” – avevo scritto provocatoriamente su Twitter poche ore fa – “Chi vorreste vedere al suo posto? E perché proprio Ilary Blasi?“.

Un tweet scritto in maniera ironica che però potrebbe trasformarsi in realtà, dato che dopo l’annuncio dell’abbandono di Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi, il portale televisivo di Blogo ha svelato un altro retroscena: la nuova conduttrice potrebbe essere Ilary Blasi.

“Stando a quanto risulta TvBlog la conduzione dell’Isola dei famosi 2020 potrebbe essere affidata a Ilary Blasi che quest’anno -per sua esplicita decisione- ha deciso di abbandonare la guida del Grande Fratello Vip, poi affidata al suo opinionista Alfonso Signorini, per dedicarsi ad una operazione di tutt’altra cifra televisiva, ovvero a quell’Eurogames andato in onda in autunno su Canale 5, programma che voleva ripercorrere le orme dello storico show estivo Rai Giochi Senza Frontiere”.