Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi: ecco quando inizierà l’edizione 2020

Ilary Blasi è pronta per il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma a giudicare da quanto trapelato online ha ancora un paio di mesi per prepararsi al meglio.

Al contrario degli scorsi anni, infatti, il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi non faranno una staffetta, ma fra il primo ed il secondo ci sarà circa un mese di pausa, più precisamente 21 giorni.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, infatti, secondo quanto scritto da CheTvFa partirà lunedì 20 aprile, evitando così il lunedì di Pasqua.

“L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta partire in coda a questa edizione del Grande Fratello Vip, con la finale prevista per lunedì 30 marzo, ma il debutto della Blasi slitterà di qualche settimana, e precisamente al 20 aprile 2020, per riprendere fiato dopo l’overdose reality di questi mesi e soprattutto per evitare di andare in onda il lunedì di Pasqua”.

In queste settimane a Milano continuano i provini: l’ultimo nome che gli autori vorrebbero nel cast è quello di Arisa, che tuttavia è corteggiata anche da Milly Carlucci che la vuole a Ballando con le Stelle.

Isola dei Famosi, i nomi che potrebbero far parte cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Stefania Orlando

Ascanio Pacelli (ex Grande Fratello)

Cristina Plevani (ex Grande Fratello)

Alessandra Canale