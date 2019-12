Ilary Blasi spiega come mai non era presente al tributo che Le Iene hanno fatto a Nadia Toffa

Lo scorso 1° ottobre decine di iene si sono riunite per omaggiare Nadia Toffa.Da Simona Ventura e Luciana Littizzetto ad Alessia Marcuzzi, c’erano quasi tutti, ma all’appello mancava Ilary Balsi. Sul web se ne sono accorti tutti e in molti hanno attaccato la conduttrice. Prima della messa in onda della puntata speciale dello show di Italia 1, Ilary Blasi aveva pubblicato diverse storie mentre era in aereo verso Londra (viaggio per motivi di lavoro).

Oggi in un’intervista rilasciata al settimanale F, la conduttrice Mediaset ha spiegato come mai non era in studio a ricordare la sua collega.

“Non c’ero, ma c’è un motivo. Non ero in Italia. Ero a Londra, un viaggio che avevo prenotato per il lavoro di Francesco. Mi hanno chiamato quando ero già partita

Quello che in molti avevamo dedotto dalle sue clip su Instagram era vero. Ilary era impegnata all’estero per lavoro.



Le storie di Ilary Blasi.

La polemica social su Ilary Blasi e l’assenza a Le Iene.

Io non so perché Ilary Blasi e Teo Mammucari non siano stati presenti stasera, ma so solo che i tweet carichi di odio e che si affrettano a giudicare che sto leggendo avrebbero messo i brividi alla stessa Nadia, che l’hating online lo ha provato sulla sua pelle. #LeIene — Mario Manca (@MarioManca) October 1, 2019

Non per fare polemica ma Ilary Blasi e Teo Mammucari cosa avevano di così importante da fare per non prendersi 1 ora di tempo per ricordare Nadia? #LeIene — J.J. 23 ⚪⚫🇺🇸 (@testa_23) October 1, 2019