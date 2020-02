Ilary Blasi: Mediaset le toglie L’Isola dei Famosi, ma le dà un altro programma – ecco dove la vedremo

Dopo l’addio al Grande Fratello Vip e a Le Iene era data quasi per certa la conduzione di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi, ma all’ultimo minuto Mediaset ha deciso di rimandare il reality al gennaio 2021. Stando a quanto riporta Dagospia, la moglie di Francesco Totti non avrebbe preso bene questa decisione.

“La trasmissione slitta all’anno prossimo. Gira voce che Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene la decisione di Mediaset di rimandare alla prossima stagione L’Isola dei Famosi. La Capitana è alla ricerca di una collocazione ma soprattutto di un riscatto dopo il flop di EuroGames. Cosa farà ora?”

Adesso sembra addirittura che l’ipotesi di vedere Ilary al timone de L’Isola sia sfumata del tutto e che i vertici del Biscione starebbero corteggiando Mara Venier per farla tornare su Canale, alla conduzione del reality che è stato prima di Simona Ventura e poi di Alessia Marcuzzi.

Orfana de Le Iene e del GF Vip, Ilary Blasi però non rimarrà mani vuote, perché pare che Mediaset le abbia già affidato un altro show. Secondo quello che riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la Blasi e Claudio Amendola condurranno Lo Show dei Record a partire dal prossimo 8 maggio (salvo cambi di palinsesto).

Wow, sono così eccitato all’idea…



Lo Show dei Record? Claudio Amendola come presentatore?



A condurre #loshowdeirecord la coppia formata da Ilary Blasi e Claudio Amendola. Notizia di Oggi, firmata Dandolo. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 27, 2020

Visto che c’è voglia di riesumare vecchi programmi, perché Berlusconi non ci ascolta e non riporta in tv il reality che tutti vogliamo rivedere?!