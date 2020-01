Ilary Blasi: ecco il messaggio che ha mandato a Signorini per il GF Vip

Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono molto amici e dopo aver condiviso per tre anni il palco del Grande Fratello Vip le loro strade professionali si sono divise: lui è stato promosso a conduttore, mentre lei ha preferito dedicarsi più alla famiglia limitandosi a fare programmi meno impegnativi come EuroGames.

Ovviamente in occasione del debutto della quarta edizione, Ilary ha mandato a Signorini un messaggio su WhatsApp: a raccontarlo è stato proprio il giornalista fra le colonne di TvBlog:

“Ho sentito tutte le conduttrici del Grande Fratello, ma non per consigli, nessuno di noi ne ha bisogno. Le ho sentite per cazzeggio. Il messaggio più bello me l’ha mandato proprio Ilary che mi ha scritto: “Ahò, quest’anno te passo lo scettro da regina della Casa anche se la regina sei sempre stata solo tu!“.