Ilary Blasi confessa perché ha deciso di non condurre più il Grande Fratello Vip

Sono in molti a chiedersi come mai Ilary Blasi abbia deciso di lasciare la conduzione di un programma importante come Grande Fratello Vip. Oggi la moglie di Francesco Totti è stata ospite dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo, che le ha chiesto come mai ha scelto gli Eurogames, invece di tornare al timone del GF Vip.

La conduttrice romana ha scherzato dicendo che ha preferito fermarsi perché aveva finito le parrucche, ma poi ha spiegato che aveva bisogno di novità dopo tre anni di GF Vip (in pratica si era annoiata).

“Non avevo più parrucche da mettere, le ho finite. Ho letto sull’oroscopo che nel 2019 avrei dovuto cambiare lavoro, che era l’anno giusto. No, scherzi a parte, a me piace staccare. Mi piacciono le sfide. Amo le novità. Per tre anni di Grande Fratello Vip mi sono divertita, lo volevo assolutamente fare, ma poi basta, stop. Sono convinta e felice della mia scelta. Vado avanti per la mia strada sono toro. Poi il programma che farò adesso mi piace da matti e fa parte anche della mia infanzia.”

In realtà mi immagino Ilary Blasi che confessa al marito: “Amò ma che te sei rincretinito? Ma secondo te me rimetto a fa sta roba Vip co ex poltronisti e influencer coi codici sconto?! Daje amo, ma te immagini se me ce ributtano quella sciroccata che s’era inventata er marito?”



Eurogames – gli spot con Ilary Blasi e Alvin

Silvia:”Come mai Ilary Blasi non fa più il Grande Fratello???” Ilary:”Avevo finito le parrucche da mettere”#verissimo pic.twitter.com/kynvyFmvvy — 𝓛𝓸𝓿𝓮, 𝓖𝓪𝓭𝓭𝓸 ◟̽◞̽ 🍑 (@GGaddolina) September 14, 2019

Ilary queen incontrastata, amo troppo la sua spontaneità, sono molto curioso di vedere Eurogames giovedì sera #Verissimo pic.twitter.com/oQ7syOiYL6 — Gαвrίєℓє🍁 (@gabrirz1) September 14, 2019