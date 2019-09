“Ilyas Maluma è scomparso, non ci sono più tracce di lui” – parla un familiare

Tra venditori di beveroni e borse tarocche e testimonial di abbigliamento di pessima qualità, il sottobosco di Instagram crea anche personaggi trash che diventano popolari solo perché mettono in mostra il fisico. Questo è il caso di Denis Dosio e anche di Ilyas Maluma, entrambi con un discreto seguito sui social. Qualche giorno fa il profilo Instagram del giovane torinese è misteriosamente sparito e per questo motivo i ragazzi di Webboh hanno deciso di contattarlo per chiedergli spiegazioni.

“Mi hanno appena informato anche dei miei amici su Whatsapp. – ha detto Ilyas Maluma – Non so in che modo risolvere questo problema. Mi fa che è impossibile effettuare l’accesso, forse è stato disattivato“.

Ieri qualcosa è cambiato e quando Giulio Pasqui di Webboh ha provato a chiamare “l’influencer”, ha risposto il cugino che – preoccupato – ha annunciato la scomparsa di Maluma.

“Ilyas è scomparso. Dopo che gli è stato disattivato il profilo non ci sono più le sue tracce”.

Mi auguro che tutto si risolva e che Ilyas Maluma torni sano e salvo a casa e spero vivamente che non sia una poracciata creata a tavolino per fare il comeback con un nuovo profilo e fare più follower.

Insomma…



ALLARME ROSSO NON C’È PIÙ ILYAS MALUMA SU INSTAGRAM NON È UN’ESERCITAZIONE RIPETO NON È UN’ESERCITAZIONE — græta (@cinemababe_) September 24, 2019

ilyas maluma è scomparso e non solo da instagram, che ansia — 𝚜𝚊𝚖𝚊𝚗𝚝𝚑𝚊 ♀🏹 (@thanktoAri) September 26, 2019

Fonte: Webboh