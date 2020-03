Imma Battaglia lancia una frecciatina a Licia Nunez, svela che fine ha fatto il Gay Village e confessa: “Credevo di essere trans”

Imma Battaglia fra qualche settimana soffierà 60 candeline e intervistata da Candida Morvillo per Il Corriere della Sera ha tirato le somme della sua vita, parlando di Gabriel Garko, Licia Nunez ed ovviamente il Gay Village, nato da una sua idea.

Su Licia Nunez:

«Per cinque anni, non mi ha lasciato parlare di lei e adesso fa la lesbochic in tv». Licia era una delle ragazze portate da Giampi Tarantini alle cene di Silvio Berlusconi. «L’ ho scoperto dai giornali. Mi sono chiesta: ma con chi sto? E ancora di più ho subito il conflitto politico: io amavo quella donna, ma non quel potere, quello sfruttamento del femminile. Lei negava, ma vedevo cose che non comprendevo, come quando disse che volevano candidarla alle Europee. Però, mi dicevo: sono di sinistra, fra un uomo potente e una schiava del potere, io sto con la schiava».

Infine Imma Battaglia ha parlato del suo passato, quando ha creduto di essere un uomo transessuale.

«Ricordo come oggi il primo giorno di liceo. Il prof di Lettere fa l’ appello, chiama Battaglia Immacolata, mi alzo e lui: ‘Siediti che non sei tu, tu sei maschio‘. Tutti a ridere. Divento lo zimbello della classe, i bulli mi dicevano ‘Zitto maschio‘ e mi aspettavano fuori coi bastoni […] mi dicevano ‘Fai schifo, sei un maschio sbagliato‘. Oppure: ‘Perché non fai niente per sembrare una donna?’. Ma che significa sembrare una donna?».

«Ho conosciuto donne che facevano la transizione per diventare uomini e mi sono chiesta se non fosse la mia strada. Mi tornava con quel “sei un maschio sbagliato”. Io però non voglio essere maschio. Alle riunioni, dicevo “a me i peli non piacciono” e tutti: “sei matta”. Non sa le discussioni. Ma cos’ è il femminile? C’ è una sola forma? Io volevo essere io, punto. La mia non è una battaglia per gli omosessuali, ma per la libertà di essere come ci si sente. Mi sono sentita isolata nel movimento perché non stavo dentro una casella. Tipo: se sei bisessuale, è perché non accetti la tua omosessualità. Io, anche oggi, se ho un pensiero erotico, è verso un uomo, però mi innamoro solo di donne. Insomma, uscita dalla lotta a stereotipi di genere e tradizione, finivo negli stereotipi omosessuali. Per esempio: se sei gay, devi essere contro la chiesa e la destra. Liti furibonde. Fu eletto sindaco Francesco Storace, dissi “sarà fascista, ma io vado a parlarci”. E tutti: “Coi fascisti non si parla”».