In America due grandi testate scambiano ancora Lidia Schillaci per Lady Gaga

L’esibizione di Lidia Schillaci a Tale e Quale Show sulle note di Shallow è stata sicuramente una delle meglio riuscite del programma e anche la più chiacchierata. La cantante, i truccatori e i costumisti sono stati così bravi che Yahoo USA lo scorso ottobre ha scambiato Lidia per la Germanotta.

Pensavate sarebbe finita qui? Assolutamente no, in questi giorni hanno commesso lo stesso errore altre due testate molto importanti.

Nel video delle cantanti più pagate del 2019, Forbes per parlare dei guadagni di Gaga ha utilizzato una foto di Lidia. Una cosa simile è successa ieri ad Elle USA, che ha usato ben due immagini della Schillaci in un articolo su Lady Gaga e il suo nuovo misterioso fidanzato.

In effetti la cantante italiana era davvero molto somigliante all’originale, ma – secondo me – non così tanto da essere continuamente scambiata per lei. In ogni caso viste queste gaffe, lo staff di Tale e Quale Show può andare fiero del suo lavoro.



Le gaffe di Elle e Forbes.

Taylor Swift more than doubled the annual tally of music’s 2nd-highest-paid woman, Beyoncé, who clocked $81 million https://t.co/xBBy9fMqtu pic.twitter.com/dGc30qMMxa — Forbes (@Forbes) December 3, 2019

Lidia Schillaci, la performance a Tale e Quale Show: il videlo.