Scoppia un incendio in diretta al Tg La7, Mentana: “Lo studio sta andando a fuoco si salvi chi può” (VIDEO)

“Scusate un’inquadratura d’emergenza in uno studio d’emergenza. Forse vedete anche la scritta ‘In Onda’. Siamo scesi perché, come vi dicevo, nelle concitate occasioni finali dell’intervento della Gabanelli stava un po’ andando a fuoco lo studio… e non è un modo di dire. Quindi siamo scesi qui nello studio di In Onda, che è tre piani di sotto, speriamo di essere sfuggiti alle fiamme (…) Linea a David Parenzo e Luca Telese, che sono a tre metri da me in realtà, e ci vediamo domani sera, fiamme permettendo“.