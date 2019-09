Indya Moore svela un aneddoto di Lady Gaga e indossa le immagini di 16 donne uccise, ecco perché tutti ne parlano

Indya Moore – che tutti noi conosciamo per il ruolo di Angel Evangelista nella serie Pose di Ryan Murphy – ha scritto una pagina indelebile per la comunità LGBT portando alla luce 18 casi di omicidi passati inosservati negli Stati Uniti d’America.

Dana, Claire, Jazzaline, Ashanti, Muhlaysia, Michelle, Paris, Chynal, Chanel, Zoe, Brooklyn, Denali, Kiki, Jordan, Pebbles, Tracy, Bailey e Bee, che per molti sono solo dei nomi, erano 18 donne transessuali afroamericane, che sono state brutalmente uccise nel 2019. Indya Moore, ospite ai Fashion Media Awards, ha così deciso di ricordarle facendosi creare degli enormi orecchini con le loro facce. Facce che non sono mai finite nei Tg nazionali e che non hanno avuto nessun risalto mediatico, almeno fino ad ora.

“Sono nera e sono trans. Alcuni di voi potrebbero sentirsi a disagio con la politica del mio discorso, e non mi scuserò per questo, perché la mia vita è politica – inizia così il discorso di Indya, come riportato da Gay.it – Accetto questo premio in onore della verità che il premio migliore, e quello che meritiamo tutti, è di poter tornare a casa sani e salvi. Le persone trans meritano sicurezza, riconoscimento e rispetto e non solo quando siamo sulla copertina di riviste, ma anche quando siamo nelle strade, quando siamo poveri, quando siamo prostitute. Quando i nostri capelli non sono tutti ordinati e al massimo. Quando non possiamo permetterci Louis Vuitton. O quando non riusciamo ad accedere a una dose di ormoni. E soprattutto quando stiamo morendo”.

Indya ha successivamente ricordato quando viveva in un rifugio LGBT di New York dopo essere stata cacciata a 14 anni da casa a causa della transfobia dei suoi genitori, che non accettavano di avere una figlia MtF. A quei tempi il suo rifugio fu in parte finanziato dalla Born This Way Foundation di Lady Gaga.

“Fece una donazione molto generosa a un’agenzia di welfare. Lady Gaga ha influenzato la vita di tutti noi quando vivevamo nei rifugi. Ha avuto un impatto incredibile sulla vita di tante persone”.