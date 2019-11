Influencer italiani TikTok: chi sono i più famosi e seguiti? La domanda sorge legittima considerato quanto questo social si è diffuso nell’ultimo anno. Chi sono i pionieri italiani che sono diventati influencer ancor prima del boom di TikTok?

L’app di videosharing permette di creare filmati brevi dove i protagonisti ballano e cantano in lypsinc; inoltre ognuno può esprimere la propria creatività corredando i video con gif animate e stickers. Chi sono i migliori influencer italiani TikTok ovvero quelli più seguiti e che meglio sanno utilizzare il social?

Influencer italiani TikTok: ecco i più seguiti

In Italia gli utenti TikTok sono attualmente 2,5 milioni; nel mondo si è superato il miliardo di iscritti dopo la fusione con il vecchio Musical.ly. Il social ha tutte le potenzialità per far nascere nuovi influencer e personaggi seguiti da un pubblico molto nutrito, considerato che anche politici come Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno aperto un loro profilo. Vediamo allora gli influencer italiani Tik Tok più seguiti, chiamati musers nel gergo del social: