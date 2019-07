Instagram nuovo aggiornamento: ecco i 3 motivi per cui potrebbero chiuderti il profilo

Instagram in queste settimane è in continua evoluzione e se alcuni utenti hanno già notato il test adottato da Mark Zuckerberg che prevede la scomparsa dei like ai post (essendo in fase di test è una modifica che non toccherà tutti), altri hanno già ricevuto la notifica che annuncia le nuove linee guida da rispettare.

Today we’re updating our account disable policy and introducing a new notification system for accounts at risk of being disabled. Learn more: https://t.co/eiRu9hG6kn pic.twitter.com/zf8TLQfWgK — Instagram (@instagram) July 18, 2019

Come è possibile notare sono linee guida severissime (e giustissime!) che potrebbero causarvi però anche l’eliminazione del profilo, oltre al singolo post incriminato. Come specificato da Instagram, infatti, se il post o il commento non rispecchia le linee guida, l’account potrebbe essere cancellato perdendo così foto, archivio, messaggi e followers.

Quali sono le cose da evitare per non rischiare il ban permanente?

Foto o discorsi che incitano all’odio.

Commenti che possono essere ritenuti bullismo o molestia.

Storie che contengono nudità o attività sessualmente esplicite.

Una scelta del moderare il linguaggio giusta e da applausi. Fortunatamente (a parte il raro caso del rapper mascherato che incitò i suoi followers contro di me) non ho mai subìto attacchi di haters o molestatori seriali, ma è sempre bene bloccare sul nascere ogni possibile bullo.

Instagram troverà finalmente la sua oasi felice?