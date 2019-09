Instagram bloccherà e rimuoverà tutti gli annunci di chi vende beveroni dimagranti

Instagram: dite addio a creme miracolose, beveroni drenanti e diete last minute a base di tè verde e guaranà, perché dal prossimo aggiornamento il social network di Mark Zuckerberg limiterà, segnalerà, rimuoverà e bloccherà tutti i contenuti che promuovono queste cose agli utenti minorenni.

Come spiegato dalla CNN, infatti, tutti gli iscritti con meno di 18 anni non potranno più vedere i post che invitano all’acquisto ed all’utilizzo di determinati prodotti dimagranti o drenanti. I post e le storie incriminate saranno avvistate tramite un algoritmo ma se qualcuna dovesse sfuggire ai severi controlli di Instagram, il social permetterà di segnalare il post incriminato attraverso il pulsante ‘segnala’: anche le persone maggiorenni, quindi, se reputano un determinato post in cui un influencer incentiva in maniera errata l’uso di qualche prodotto dietetico può far valere la propria voce e pretenderne la rimozione.

Questa nuova regola varrà sia per i poracci usciti da Uomini e Donne, sia per star del calibro di Kim Kardashian e Beyoncé: nessuno potrà più promuovere ai minorenni prodotti dimagranti.

Stephen Powis, direttore medico del National Health Service England, già nel mese di febbraio aveva lanciato un appello affinché venissero cancellati i post dei personaggi famosi che promuovevano dei rimedi per facilitare la perdita di peso ed Emma Collins, responsabile delle politiche pubbliche di Instagram, in un comunicato ufficiale aveva dichiarato: “Vogliamo che Instagram sia un posto positivo per tutti coloro che lo usano e questa politica è parte dei nostri lavori in corso per ridurre la pressione che le persone possono sentire a volte a causa dei social media“.

Quel prodotto che vende a prezzi esorbitanti tè drenanti ha i giorni contati.

Di chi sto parlando? Vi lascio un indizio….