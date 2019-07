Instagram: cosa sono i doppi cerchi e come farli

Instagram, da quando ha introdotto le storie, ha deciso di far apparire un cerchio colorato intorno alla foto profilo non appena qualcuno ne carica una, per segnalare ai propri followers la presenza di una storia non vista.

Una sorta di notifica silenziosa che avverte, in maniera colorata, la presenza di una storia: arancio/viola in caso di storia standard, verde se si tratta di una storia visibile esclusivamente agli amici stretti.

Gli utenti che hanno il cerchio sopra la foto (e non intorno alla foto) è perché lo hanno inserito manualmente tramite un applicazione, Profile Border For Instagram, che scimmiotta proprio i colori classici della presenza di una storia che – se dovesse essere caricata realmente – farebbe comparire al profilo un doppio cerchio colorato: uno sopra la foto profilo, uno intorno.

Perché molti utenti adottato questa tattica? Alcuni semplicemente per una questione grafica, tanti altri invece per far credere ai propri followers di aver sempre una ‘storia da guardare’, invogliandoli così a cliccare il profilo per aprire le storie. Più click al profilo, maggiori interazioni.

A sgamare questo trucchetto è stato il portale Influencer Busters, che ha anche spiegato bene il perché: