La Dark Mode sta spopolando sui social, compreso Instagram. Come si fa a mettere la Dark Mode su Instagram e a cosa serve? Chiariamo subito di cosa si tratta: la Dark Mode è una modalità di visualizzazione di Instagram (e non solo) che si traduce in modalità notturna. Si tratta di una visualizzazione che non affatica gli occhi nei momenti in cui si utilizza il telefono in ambienti con scarsa illuminazione o, comunque, nelle ore notturne. Come avere Instagram Dark Mode su Android e su iPhone? Vediamo insieme i passaggi per attivare questa funzione che avvantaggia la vista quando l’illuminazione è scarsa.

Instagram Dark Mode: come attivarla

Questa modalità scura di Instagram è disponibile per tutti i dispositivi Android 10 e iOS 13. Il tema scuro di Instagram è stato introdotto per dare la possibilità a chi lo desideri di sforzare meno la vista. Vediamo come attivare Instagram Dark Mode Android e Instagram Dark Mode iOS.

Come attivare Instagram Dark Mode Android

Vediamo come procedere su Android. Per attivare la modalità nera di Instagram è necessario che il sistema del dispositivo sia Android 10 con versione v114.0.0.38.120 o superiore di Instagram. Appurato ciò è necessario aprire Instagram e andare alla voce Impostazioni del telefono; a questo punto si fa tap su Schermo e su Modalità scura. Così facendo il telefono viene impostato in modalità notturna e, di conseguenza, anche l’app verrà visualizzata in questo modo.

Come attivare Instagram Dark Mode iOS

Con iOS è necessario che il sistema operativo sia iOS 13 con Instagram installato nell’ultima versione disponibile. Anche in questo caso per attivare la Dark Mode è necessario aprire l’app di Instagram; andare poi su Impostazioni del telefono, cliccare su Schermo e su Luminosità. Fare tap sulla modalità Dark. A questo punto il telefono sarà in modalità notturna e, di conseguenza, lo sarà anche Instagram. Come si fa a mettere la Instagram Dark Mode direttamente dall’app? Ancora non è possibile ma il colosso ci sta lavorando. Con questa funzione dovrebbe essere possibile fare lo switch alla versione scura anche per quelli che non hanno iOS 13 o Android 10.