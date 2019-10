In questi giorni si rincorrono continue notizie di aggiornamenti e novità in casa Instagram. Il social sta puntando moltissimo sulla privacy dei suoi utenti e su un’offerta sempre più completa e accattivante. La app è gettonatissima e ormai è diventata un vero e proprio strumento di business, soprattutto per aziende e influencer, per la promozione di brand e prodotti. In questa direzione si muovono tre delle introduzioni più recenti:

l’eliminazione della pagina Segui già, che non permetterà più agli spioni di controllare le attività degli amici, come like e follow;

funzionalità anti-phishing per scongiurare il pericolo di truffe;

la modalità sfondo nero in sostituzione di quello bianco, meno stancante per gli occhi.

La novità Instagram del giorno, invece, riguarda i Instagram Direct, cioè i messaggi.

Instagram Direct direttamente sul pc

Spesso gli utenti di Instagram si sono lamentati dell’impossibilità di usare da pc alcune funzionalità del social. Impossibile, ad esempio, condividere contenuti. Impossibile interagire nelle Stories. Impossibile anche inviare e ricevere Direct su pc.

Stando alle ultime novità, però, i cosiddetti Direct Messages sarebbero invece in fase di test anche nella versione web del portale. Quest’ultima è accessibile da qualsiasi browser e con qualunque sistema operativo.

A fare “la spia” è stata la sviluppatrice Jane Manchun Wong, già responsabile di alcuni spoiler in materia social. Era stata lei a scovare l’imminente addio ai like su Facebook e l’arrivo delle storie di gruppo su Instagram. La Wong si occupa proprio di scovare tutti i codici software in fase di test, dunque non ancora in versione definitiva. Ed è questo il caso dei messaggi Instagram, oggetto dello scoop del momento.

Attualmente chi possiede Windows 10 può già utilizzare i messaggi Instagram Direct da pc, senza dover necessariamente aspettare il rilascio ufficiale dell’aggiornamento. Diverso discorso per gli utenti con Mac oppure con sistema operativo Windows precedente. A loro toccherà spettare oppure se particolarmente impazienti affidarsi all’emulatore Android chiamato Bluestacks che simula l’uso mobile da computer. Per Linux l’unica possibilità si chiama Genymotion.

La sviluppatrice ha anche fornito un’immagine, di come dovrebbe risultare la visione da pc: con diverse colonne corrispondenti alle varie conversazioni, un elenco di chat a sinistra e i dettagli degli amici coinvolti sulla destra. Molto simile a WhastApp Web insomma.