Instagram distrugge il gossip

Se ami il gossip, gli inciuci, i pettegolezzi, le corna ed i flirt presta attenzione a ciò che sto per scrivere perché dalla fine di questa settimana tutto potrà cambiare, dato che Instagram ha annunciato un nuovo (drammatico) aggiornamento.

Dopo aver dichiarato guerra alle bevande di detox ed aver tolto la visione del numero dei mi piace, dal prossimo aggiornamento Instagram rimuoverà anche l’opzione ‘SEGUITI’ che mostra le attività dei propri followers. Chi puntualmente la bazzica per vedere i like, i commenti ed i follow dei propri contatti non potrà più farlo.

Addio quindi al gossip, agli inciuci, ai vari “tizio ha messo like a caio”, “sempronio ha iniziato a seguire tizio”, “grazia e graziella hanno commentato la foto di grazie al..”

Considerando che ai giorni nostri tre quarti delle notizie di gossip nascono proprio da questa funzione, prevedo anche un drammatico calo di pagine che vivono di questo genere di speculazioni.

Secondo quanto riportato da BuzzFeed, però, questo aggiornamento non è stato ideato per proteggere la privacy dei propri iscritti, ma è stato fatto perché la sezione ‘SEGUITI’ era una parte che non tutti conoscevano ed era quindi poco frequentata.

A voi dispiacerà?