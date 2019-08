Instagram e WhatsApp non si chiameranno più così dato che Mark Zuckerberg – per far capire chi comanda – ha deciso di evidenziare per bene che il social network di condivisione foto e la chat di messaggistica appartengono al colosso Facebook, per questo motivo ha deciso di cambiargli il nome.

Stando a quanto riporta il The Information che avrebbe parlato con il portavoce dell’azienda di Zuckerberg, Instagram e WhatsApp cambieranno nome e si chiameranno rispettivamente Instagram from Facebook e WhatsApp from Facebook. Una scelta che rimarcherà e ricorderà anche ‘visivamente’ agli utenti che il merito del successo delle due popolari app è di Facebook.

Stando alle indiscrezioni – come riportato da Sky Tg 24 – le due applicazioni continueranno ad apparire con il loro nome originario sia sulla homescreen che nella tendina a scorrimento per visualizzare le notifiche. I nuovi nomi completi appariranno probabilmente nello splash screen, ovvero sulla schermata di caricamento per l’apertura delle applicazioni. “Vogliamo che sia più chiaro che i prodotti e servizi sono parte di Facebook“.

Instagram from Facebook? WhatsApp from Facebook?

Ah Mark..