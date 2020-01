Instagram Elisa De Panicis, arriva l’accusa: “1 milione di follower fake, ecco la prova”

Elisa De Panicis del Grande Fratello Vip ha un milione di followers su Instagram e lo sanno tutti, dato che durante l’ultima diretta Barbara Alberti lo ha detto più volte sottolineando come sia “amatissima in tutto il mondo” nonché una “star mondiale”.

Se in Italia la De Panicis era una perfetta sconosciuta fino a due settimane fa, in Spagna, Francia e Cile è molto famosa per aver partecipato a vari reality show e programmi televisivi come Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi.

Instagram Elisa De Panicis, followers fake? Arriva l’accusa

Il milione di followers di Instagram di Elisa De Panicis è finito nel mirino di Alice Venturi che dopo una rapida ricerca sul sito NinjaLitics (portale che permette di analizzare l’andamento dei followers) ha sentenziato: “Sono comprati!“.

“Qualcuno l’ha già detto a quelli del Grande Fratello Vip che Elisa ha più followers arabi che italiani? Ragà eddaje. Nel 2020 ancora non vi accorgete quando son comprati? Un milione, pulito pulito”.

Il grafico di NinjaLitics evidenzia infatti un incremento sospetto di followers in un breve periodo nonché un basso coinvolgimento del pubblico (circa 1,16%).

Che sia un caso?

Come risponderà Elisa De Panicis?