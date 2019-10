Instagram e Facebook hanno vietato l’uso di tre emoji: ecco quali non dovrete più usare

Dall’avvento degli smartphone sono arrivate nel nostro quotidiano anche le emoji, quelle simpatiche faccine che sono andate a sostituire definitivamente quelle fatte con la tastiera alfanumerica. Anche se questa 🙂 resta intramontabile.

Bene, da ora – come annunciato dal The Mirror – alcune sarebbero bandite da Instagram e Facebook perché sarebbero usate da alcuni utenti per un doppio fine.

Le emoji incriminate sarebbero tre: la melanzana, le tre gocce d’acqua e la pesca 🍆💦🍑, tutte usate da alcuni utenti sporcaccioni per indicare altre cose rispetto a quelle disegnate. Ovviamente conosciamo tutti lo spicchio di pesca, mmh frutta fresca di Myss Keta. No?

Le emoji incriminate potranno essere usate nelle didascalie, ma saranno rimosse se il loro significato alluderà a qualcosa di esplicito.

Questo sarebbe fatto per garantire alla comunità di Instagram e Facebook una maggiore sicurezza evitando di urtare la sensibilità di persone mentalmente chiuse che vedrebbero nella sessualità il demonio.

Ovviamente – come sottolineato da qualcuno online – il divieto comprende solo ed esclusivamente quelle tre emoji che tuttavia sono facilmente sostituibili: al posto della melanzana è possibile usare la banana, al posto della pesca la ciambella ed al posto delle tre gocce d’acqua quella dell’onda, che rende addirittura maggiormente l’idea dell’apprezzamento.

Sexual use of the #eggplant & #peach #emojis are now #banned on #Facebook & #Instagram. This is actually gr8 news for the banana, carrot, hotdog, taco, & donut emoji to finally make their debut. You know how long these guys have been waiting in the wings for their time to shine? pic.twitter.com/vEZxZHinXk

— Alan Boccadoro (@bocc1_) October 29, 2019