Instagram: ecco con quanti followers puoi considerarti (per legge!) una celebrità

Al raggiungimento di quanti followers su Instagram puoi considerarti una celebrità? A sentenziarlo è stato un tribunale britannico e no, non sto scherzando.

Il curioso caso è avvenuto quando le autorità competenti britanniche si sono accorte che una donna di nome Sarah aveva regolarmente promosso un sonnifero su Instagram usando l’hashtag #ADV (che chiunque deve mettere quando promuove un prodotto sotto compenso).

Come da tempo stabilito, nel Regno Unito le celebrità non possono pubblicizzare medicinali (come appunto sonniferi) ed il dubbio alle autorità è sorto: a che numero di followers si è considerati delle celebrità?

A deciderlo è stato l’organo statale che in UK svolge funzioni molto simili a quelle del nostro Garante della Concorrenza e del Mercato, tale Advertising Standards Authority, proprio in seguito alla segnalazione dell’influencer Sarah che dall’alto dei suoi 32 mila followers aveva promosso un sonnifero.

La risposta è stata presto data: la sottile linea che separa le persone comuni dalle celebrità è 30 mila followers, motivo per cui Sarah è stata multata ed è stata costretta a rimuovere il post pubblicato.

Quindi b!tches, se su Instagram avete più di 30 mila followers iniziate a tirarvela perché siete a tutti gli effetti delle persone famose.