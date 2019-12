Instagram Layout: ecco come fare collage direttamente sull’app

Instagram aggiunge sempre nuove funzioni ma quest’ultima potrebbe davvero rivoluzionare il modo di usare il social e di caricare contenuti. Mark Zuckerberg ha deciso di inserire un’opzione che permette di creare più facilmente collage di foto senza utilizzare app terze. In particolare la funziona Layout di Instagram permette di creare collage all’interno delle Stories. Grazie a questa estensione sarà possibile creare collage utilizzando sia le immagini già contenute all’interno del vostro telefono che quelle scattate direttamente dall’app. Ma vediamo come funziona Instagram Layout nello specifico.

Instagram Layout: come ottenerlo

Come si fa ad ottenere Instagram Layout? Per poterlo usare è necessario innanzitutto avere l’ultima versione aggiornata per iOS e Android di Instagram per poi accedere alla sezione per fare le Instagram Stories. Per farlo rapidamente è sufficiente aprire Instagram, fare swipe up verso destra e accedere così alla schermata per la condivisione delle storie. Questa funzione è senza dubbio una delle più attese per gli amanti del social poiché rende più semplice e rapida la condivisione di fotografie con formati sempre più differenziati. Instagram, complice la diffusione di Tik Tok, sta cercando sempre più di differenziare l’offerta. Dall’opzione Crea filtri a Layout, lo scopo del social è quello di rendersi più accattivante e competitivo sul mercato.

Come funziona Layout

Layout permette a chi utilizza Instagram di non utilizzare più app terze per creare collage di fotografie. Come funziona Instagram Layout? Ci sono sei diversi schemi con una serie di layout che permettono di condividere fino a un massimo di sei foto contemporaneamente nella medesima storia. Viene data la possibilità di scattare simultaneamente o condividere direttamente scegliendo dalla propria galleria fino a sei foto. Da adesso in poi, con l’ultima versione disponibile dell’applicazione, sarà possibile creare e condividere collage scattando anche foto direttamente su Instagram. E le app terze? Molto probabilmente spariranno proprio come è successo a quelle per inserire GIF prima che Instagram si dotasse dello strumento Sticker.