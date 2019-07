Instagram aggiornamento: spariscono i like dalle foto

Instagram ha deciso di aggiornarsi nuovamente e di togliere la possibilità ai followers di vedere quanti mi piace hanno i tuoi stessi post, video o foto che siano.

Chiunque, infatti, potrà continuare a mettere ‘mi piace’ premendo il celebre cuoricino bianco (che diventerà rosso non appena premuto), ma solo l’autore del post vedrà quante persone effettivamente hanno apprezzato. Da oggi, 17 luglio, sparirà infatti la dicitura ‘Piace a Tizio, Caio, Sempronio e altri 12.000‘ sotto i post.

L’aggiornamento sarà un ‘test’ e non è detto che sia rivolto a tutti e neanche che sia per sempre.

Ecco il messaggio che alcuni utenti hanno trovato questa mattina:

Durante la conferenza stampa, i piani alti di Instagram avevano così giustificato questa scelta:

«Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più Paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza su Instagram»

Al momento non è dato sapere come le aziende hanno preso questa novità, dato che sarà difficile per loro capire quale influencer contattare per far promuovere un loro determinato prodotto.

