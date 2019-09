Abbiamo tutti quell’amico che “Dai facciamoci un selfie!”. E se non ce l’hai, vuol dire che quell’amico sei tu. Un tempo era l’autoscatto, come si ostina ancora a chiamarlo Gianni Morandi. Sui suoi suoi social ne ha fatto un tratto distintivo. Oggi il selfie è di prassi: al ristorante, ai concerti, alle feste, in spiaggia, in palestra. Ogni momento è buono per mostrare ciò che si sta facendo e mostrarsi ai follower, in nome del sacro like. La corsa al “cuoricino” è diventata un’ossessione: ciò che conta su Instagram è avere più like possibile. Un modo per alimentare il proprio ego, per sbandierare in pubblico vite che poi magari tanto fantastiche come vogliono apparire non sono, per fingere di essere più sicuri di sé di quanto non si sia realmente. E se una foto è venuta male che importa? Esistono le app di photo editing per migliorarla.

Quali app di photo editing installare

Non è facile sentirsi a posto con se stessi quando consultando velocemente la bacheca di Instagram appaiono i corpi e i volti apparentemente perfetti delle celebrities e degli influencer. Diventa istintivo sentirsi inadeguati e non all’altezza, non abbastanza. Anche se il più delle volte non è esattamente veritiero ciò che viene veicolato in rete. Labbra ingigantite, pettorali gonfiati, volti come “piallati” senza alcuna espressività. E se non è chirurgia è fotoritocco. Sdoganato quello degli shooting professionali delle star, è stata poi la volta delle persone comuni, anche loro finite nel vortice del fotoritocco, anche per apportare modifiche a un semplice scatto di famiglia.

La scelta è pressoché infinita, per iPhone e smartphone sono disponibili opzioni validissime per condividere sui social fotografie impeccabili. Ecco le migliori.

Perfect365

Questa app, gratuita per Android e iOS, consente di aggiungere alle foto un trucco professionale a prova di makeup artist, personalizzando incarnato, occhi, labbra e scegliendo tra tante varietà cromatiche di ombretti, blush e rossetti. Notevole risparmio di tempo e fatica prima dello scatto, insomma.

Prisma

È una famosissima app di photo editing disponibile per tutti i sistemi operativi che si distingue soprattutto per l’alta qualità e per l’ampia scelta di filtri, che una volta applicati rendono l’immagine o la foto una vera e propria illustrazione degna del miglior artista in circolazione.

Slow Shutter Long Exposure Camera

Come si realizzano quelle foto bellissime in cui il movimento di macchine, treni, persone viene visivamente reso con scie luminose? La app che permette questo effetto è esattamente questa: ed ecco che sarà come essere catapultati da un piccolo paese di provincia a una metropoli fantascientifica.

Snapseed

Questo è uno strumento davvero utile e completo, che contiene tute le opzioni necessarie a migliorare un’immagine, dal bilanciamento alla saturazione, dall’esposizione al contrasto. È gratis e può essere usata su iOS e su Android.

Repix

Per gli estri più creativi c’è poi Repix (per Android e per iOS). Permette di aggiungere cornici e di disegnare e scrivere a mano libera direttamente sulla foto.

Pixlr

Permette di fare collage fotografici e di agire sulle foto migliorandole sotto diversi punti di vista, dal bilanciamento dei colori alla rimozione di macchie e occhi rossi alla correzione delle sfocature. Tantissimi gli effetti disponibili per rendere uniche le foto.