Instagram rimuove alcuni filtri: ecco le motivazioni

Tra le tante novità Instagram spiccano quelle per tutelare e migliorare l’esperienza degli utenti, soprattutto quelli più giovani. Una degli ultimi modi di rendere il social più protetto è stato quello di rimuovere tutti gli annunci di beveroni dimagranti e chirurgia estetica per tutti i minorenni. In questa stessa direzione va anche una delle ultime decisioni prese dal social. Di cosa si tratta? Sempre di una limitazione nell’ambito della chirurgia estetica che stavolta, però, colpirà i filtri Instagram chirurgia.

Via i filtri instagram chirurgia estetica

I filtri di Instagram sono stati creati apposta per permettere alle persone di giocarci. A tutte le persone. Così capita che anche i minorenni possano accedere a queste modifiche del viso. Se alcuni filtri ti trasformano in un animaletto e altri ispirano perché creati da personaggi famosi (ad esempio il filtro di Taylor Mega), ci sono anche quelli che mutano i connotati nello stesso modo in cui farebbe un’operazione di chirurgia estetica. Zigomi più alti, labbra più gonfie, naso ristretto: questi solo solo alcuni dei cambiamenti proposti.

Esiste anche un filtro chiamato Plastica, indubbiamente uno dei più famosi, creato dalla digital designer Teresa Fogolari. Solo questo filtro è stato utilizzato oltre 200 milioni di volte. Che filtri del genere diventino tanto popolari su un social utilizzato moltissimo da persone giovano e minorenni può essere rischioso. La ragione? Si può trattare di un’istigazione alla chirurgia plastica. Quello che fanno questi filtri, infatti, altro non è che mostrare alle persone come starebbero con naso rifatto o labbra gonfiate.

La Spark AR, azienda che sta dietro i filtri di Instagram, ha preso una decisione in merito: vietarli. La ragione che c’è dietro è, come abbiamo già detto, di facile intuizione. Si tratta di limitare la diffusione di un disturbo comunemente chiamato dismorfismo corporeo o dismorfofobia. Di cosa si tratta? Quel disturbo sempre più diffuso rispetto alla percezione di difetti fisici inesistenti o lievi che porta le persone a sentire un forte disagio. Provvedimento eccessivo? No, considerato che si basa su uno studio.

Nel 2018 la ricerca in questione ha dimostrato quanto essere esposti in modo prolungato a immagini idealizzate abbia un impatto negativo sulla percezione del sé. Questo è proprio quanto accade venendo sottoposti tutti i giorni a foto di persone perfette, idealizzate, modificate. Le foto di altri. Vedere la propria faccia perfetta modificata dalla chirurgia estetica, come è ragionevole pensare, potrebbe avere un impatto ancora maggiore. La data dell’aggiornamento? Ancora non è stata comunicata ma è probabile che il cambiamento avvenga a breve.