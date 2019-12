Instagram sta lavorando molto in questi mesi per migliorare la qualità dei contenuti che vengono postati. Dopo l’eliminazione di filtri che fanno vedere i connotati come sarebbero dopo una chirurgia plastica e la polemica sui post degli influencer che promuovono gli integratori, arriva il turno delle pubblicità di armi e tabacco. La regola varrà per tutti, anche per gli influencer.

Vietato pubblicizzare prodotti legati a tabacco e armi

Instagram comincerà a far rispettare in maniera più severa il divieto che impone agli utenti di non pubblicizzare prodotti legati a tabacco, armi e sigarette elettroniche. In caso di trasgressione il post verrà eliminato. Sono previste inoltre delle nuove restrizioni speciali sulle promozioni di prodotti come alcol e integratori alimentari, visionabili solo se l’utente è maggiorenne. Sicuramente questa novità è legata al fatto che Instagram ha anche annunciato di voler domandare a tutti i nuovi iscritti la data di nascita, così da poter verificare l’età.

La dichiarazione arriva dall’Instagram Business Team direttamente sul blog del social network:

Non saranno consentiti contenuti di marca che promuovono beni come lo svapo, i prodotti del tabacco e le armi. Le nostre politiche pubblicitarie hanno da tempo vietato la pubblicità di questi prodotti e inizieremo l’applicazione di queste norme nelle prossime settimane

Le nuove regole dovranno essere rispettate a partire dal nuovo anno, pena l’eliminazione dei contenuti per chi non le rispetta.

Niente paura per gli influencer di Instagram

Il nuovo regolamento spaventa gli influencer ma la verità è che non ce n’è ragione. Facebook ha aperto il Il Brand Collabs Manager a un gruppo ristretto di creator; essi saranno in grado di condividere una serie di approfondimenti precedentemente concordati trovando potenziali partner del marchio che siano in linea con il loro pubblico. Gli influencer potranno continuare a fare gli influencer, quindi, ma dovrà cambiare il loro modo di agire.

Grazie al nuovo strumento di Facebook ora gli influencer potranno “trovare nuove offerte, gestire partnership e condividere automaticamente approfondimenti con loro” per il solo fatto di essere inclusi in questo programma. tramite queste nuove restrizioni e l’utilizzo di uno strumento regolamentato per le sponsorizzazioni di prodotti lo scopo è quello di rendere più trasparente il mondo degli influencer andando a responsabilizzarli maggiormente.