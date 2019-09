Test di Instagram, spariscono i mi piace: ecco come fare per continuare a vederli

Instagram da ieri ha esteso a tutti i profili il test sui mi piace che aveva iniziato mesi fa su un campione di milioni di utenti. Da oggi, infatti, nessuno vede più la quantità di mi piace alle foto degli amici e solo i diretti interessati sanno quanti cuori sono realmente stati messi.

Ovviamente c’è un bug, dato che i likes alle foto non sono spariti completamente ed è possibile tutt’ora spiare quanti mi piace sono stati messi alle foto dei nostri followers.

Non ci credete? Vi spiego come.



Instagram, infatti, ha tolto la possibilità di vedere i mi piace altrui se usiamo il social network dall’applicazione, ma se facciamo log-in da Google tramite il sito ufficiale, i likes tornano visibili per tutti.



Un altro metodo per vedere quanti mi piace hanno le foto dei nostri amici è quello di copiare il link dello scatto incriminato e di inviarlo su WhatsApp: anche in questo caso – nella descrizione dell’URL – apparirà scritto sia il numero dei mi piace, sia quello dei commenti.

Ad oggi chiunque potrà continuare a mettere ‘mi piace’ premendo il celebre cuoricino bianco (che diventerà rosso non appena premuto), ma solo l’autore del post vedrà quante persone effettivamente hanno apprezzato. Da ieri, infatti, la dicitura ‘Piace a Tizio, Caio, Sempronio e altri 12.000‘ sotto i post è sparita.

Ecco il messaggio che alcuni utenti hanno trovato: