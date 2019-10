Questo è un periodo di grande fermento e di grandi novità per Instagram. Il social si sta rivoluzionando e sta apportando non poche modifiche in termini di privacy e non solo. Un nuovo aspetto, tantissimi filtri tra cui scegliere, l’eliminazione dei like visibili (che a quanto pare però potrebbero ritornare). Insomma, sicuramente Instagram sta sperimentando le soluzioni migliori per soddisfare il suo pubblico.

Certo, non manca la concorrenza. Uno dei social più amati dal giovani, che pare essere in forte ascesa, è TikTok, il vecchio Musical.ly. Non a caso, l’attenzione di Instagram si sta concentrando proprio lì.

Instagram e TikTok

La nuova piattaforma non solo è diventata oggetto d’interesse da parte di diverse influencer: TikTok gravita anche nel mirino di Instagram, a cui non è sfuggita la crescita di questo social, che permette di creare brevi clip in cui si balla, si creano sketch e si canta in lip-sync, con musica in sottofondo. Ovviamente le possibilità di personalizzazione sono molteplici: filtri, stickers, effetti visivi. Tutto questo cattura l’attenzione soprattutto di un pubblico di giovanissimi, che a Instagram fa davvero molta gola.

Mark Zuckerberg, già proprietario anche di Facebook e WhatsApp, starebbe pensando a come mettere fuori gioco la concorrenza, proponendo anche su Instagram qualcosa di simile.

Dopo aver “copiato” a Snapchat le Stories, di cui ormai gli utenti Instagram non possono più fare a meno, ci sarebbe una nuova funzione in arrivo, molto simile a quelle offerte da TikTok. Lo rivela Jane Manchun Wong, che da anni rivela in anteprima le novità dei social network, prima che vengano ufficializzate e rese disponibili sui dispositivi.

La nuova funzione si chiamerà Clips e permetterà proprio di creare Stories in stile TikTok. I brevi video si potranno editare, modificare, tagliare, insomma: ci si potrà lavorare a tutto tondo per realizzare un prodotto accattivante. Si potranno anche unire più segmenti diversi in un solo video, modificarne la velocità di riproduzione e ovviamente aggiungere filtri, scritte, stickers e chi più ne ha più ne metta!