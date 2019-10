Se hai un iPhone iOS12 puoi ascoltare conversazioni altrui senza essere presente

Ok, probabilmente quando Mark Zuckerberg ha ideato il discusso ‘Ascolto dal Vivo’ inserito in iOS12 non aveva pensato al fatto che grazie a quell’opzione potessimo ascoltare conversazioni private altrui ma beh, sono dettagli.

Ovviamente l’opzione ‘Ascolto dal Vivo’ non serve come ipotizzato da me per udire conversazioni altrui in nostra assenza, bensì per ascoltare note audio, chiamate o video in un ambiente molto rumoroso. Usarlo è semplicissimo basta avere un iPhone aggiornato ad iOs12 e delle AirPods.



Accedere ad impostazioni Accedere a centro di controllo Toccare personalizza controlli In ulteriori controlli toccare “Udito” Vedrete apparire “Udito” nella lista di centro di controllo Dal centro di controllo toccate l’icona con l’orecchio iPhone si collegherà alle Airpods Toccando la finestra su iPhone potrete accendere e spegnere Ascolto dal Vivo Il livello del volume percepito dalle AirPods viene indicato dai pallini

La funzione Ascolto dal Vivo (che è possibile aggiungere anche nel pannello di controllo) funge anche da baby monitor semplificato ed è qua che scatta il nostro piano malefico: se la funzione dell’Ascolto verrà attivata, il proprio smartphone si connetterà alle AirPods (che saranno posizionate nelle nostre orecchie) e replicherà tutti i rumori presenti nella stanza. Conversazioni incluse. Il raggio d’ascolto è di una decina di metri, quindi la persona che parla e quella che ascolta non necessariamente devono stare nella stessa stanza.