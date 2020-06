Irama vince Amici Speciali

Irama, Michele Bravi, Alessio e Umberto Gaudino sono arrivati in finale ed Amici Speciali e si sono sfidati per il primo posto. L’ex di Giulia De Lellis e il cantante de Il Diario degli Errori hanno battuto i compagni e si sono esibiti in una lunga finalissima. Ad avere la meglio è stato Irama, che dopo aver vinto la versione classica di Amici, adesso è anche così il primo vincitore del format Amici Speciali.

Secondo i fan della trasmissione il favorito per la vittoria era Bravi, eppure è stato Filippo ad alzare la coppa, Un risultato davvero inaspettato.

Irama: i video dalla finale di Amici Speciali.