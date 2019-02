Irina Shayk, la compagna di Bradley Cooper ha smesso di seguire Lady Gaga su Instagram dopo gli Oscar?

Sono passati quattro giorni dagli Oscar, ma ancora si parla della performance di Shallow e dell’intesa che avevano Lady Gaga e Bradley Cooper.

Ieri sera è scoppiato un nuovo caso, moltissimi siti hanno titolato: “Irina Shayk defollowa Lady Gaga da Instagram dopo il live agli Oscar”.



Ma è tutto vero? Secondo certi siti pare che la modella abbia realmente tolto il follow alla cantante, ma alcuni Little Monster sostengono che Irina e la Germanotta non si siano mai seguite su Instagram.



Intanto un insider ha rivelato al The Sun che Irina sarebbe stanca dei gossip che circolano da mesi sul suo fidanzato e la popstar.

“C’è un fondo di verità quando si dice che Irina sia stanca di Lady Gaga – ha spiegato una fonte del tabloid – non è che Lady Gaga non le piaccia o che sia gelosa di lei, è solo che non sopporta più i gossip sulla relazione stretta con Bradley”.

In effetti dobbiamo cercare di capire questa povera ragazza. Non deve essere semplice stare nell’ombra mentre mezzo mondo continua a ripetere quanto sono belli Gaga e Bradley insieme.

Breaking news : Irina Shayk kick out Lady Gaga from Instagram….😎, Im human , I love gossips and trash from celebrites at least I admit I reading them 👍 they sale own trash , I buy it…our entertaimant

