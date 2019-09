L’Islanda si tinge di rainbow per accogliere il vicepresidente USA omofobo Mike Pence

Mike Pence è uno degli omofobi della peggior specie. Il vicepresidente degli USA ha più volte fatto dichiarazioni imbarazzanti sugli omosessuali, ha partecipato a convegni omofobi e sua moglie insegna in un istituto in cui non sono ammessi ragazzi gay.

Anche Lady Gaga si è scagliata contro Mike Pence.

«Tutto ciò che so del Cristianesimo è che il pregiudizio non è ammissibile e che chiunque è benvenuto nella casa di Dio. Quindi, Mr. Pence, assumiti le tue responsabilità e guardati allo specchio. Tu pensi che sia accettabile che tua moglie lavori in una scuola che sostiene che essere gay è sbagliato… voi dite che noi non dovremmo discriminare, ma voi siete la peggiore rappresentazione di ciò che significa essere cristiani».

Qualche giorno fa l’uomo si è recato in Islanda ed è stato accolto dal premier Gudni Johannesson e da sua moglie Eliza Reid, che indossavano braccialetti rainbow. Mike Pence poi si è recato nella società Advavia e nella sede del sindacato Efling e in entrambi i casi sono state esposte decine di bandiere rainbow per dare il benvenuto all’omofobo americano.



Le amministrazioni islandesi hanno tappezzato il Paese di bandiere arcobaleno sin dall’aeroporto. pic.twitter.com/VJCFtPLE6G — Anto (@antonykent74) September 6, 2019

Here’s a great example of why I’m proud to be from Iceland 🇮🇸Mike Pence is visiting the country and everyone is outraged. Mayor of Reykjavik, all the biggest firms and companies, everyone, they’re all flying the gay flag. All Pence will see everywhere on his visit is gay gay gay. pic.twitter.com/XemgBk7TjU — Heklina (@Heklina) September 4, 2019