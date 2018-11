Isola dei Famosi: autore tv fa 15 nomi vip e svela chi forse parte e chi resta a casa – i retroscena

Mancano meno di due mesi all’inizio de L’Isola dei Famosi e abbiamo davvero poche certezze sui vip che vedremo in Honduras.

Gabriele Parpiglia ha firmato un articolo sul nuovo numero di Spy dove rivela i retroscena del reality di Canale 5, i personaggi contattati per il ruolo di inviato, i vip che forse partiranno per l’Honduras e quelli che invece vedranno L’Isola in tv, da casa loro.

“Tra i concorrenti quasi naufragata l’ipotesi Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez potrebbe entrare al secondo giro finale. Non vedremo Rodrigo Alves (il Ken umano) e nemmeno Karina Cascella, prossima sposa, che non vuole staccarsi da sua figlia. Non ci sarà Asia Argento, che non ha avuto proposte formali. Idem Fabrizio Corona, che non è mai stato contattato e oltretutto non potrebbe lasciare l’Italia per i prossimi 5 anni. Vicini alla firma del contratto ci sono Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, un bello ex di Uomini e Donne e a sorpresa potrebbe arrivare in Honduras l’attrice celebre negli anni 80/90 Marina Suma. Chi altro potrebbe partire? Paolo Brosio, che in una delle passate edizioni condotta da Simona Ventura aveva avuto il ruolo di inviato e che oggi invece è in pole position per battezzare il suo ritorno in tv nel ruolo di naufrago.”

Chi prenderà il posto di Stefano De Martino? Secondo Spy Valeria Marini vorrebbe essere la nuova inviata, ma Parpiglia parla di un possibile ritorno di Alvin.

“L’inviato/a? In lizza molti nomi che arrivano dai talent. In un primo momento si era pensato, come rivela Spy in esclusiva, a Elettra Lamborghini, che dopo un lungo percorso fatto di partecipazioni nei reality di tutto il mondo, ha gettato anima e corpo nella musica. Poi hanno sfiorato il biglietto per andare in Honduras Francesco Arca e Lorenzo Flaherty, ma alla fine la scelta potrebbe ricadere su un gradito ritorno, quello di Alvin, che sostituirebbe Stefano De Martino.”

Alvin è tanto caruccio e rassicurante, ma personalmente mi auguro che il rumor riportato da Spy sia vero e che Queen Valery la spunti. Abbiamo già una bravissima donna acqua e sapone alla conduzione, adesso c’è bisogno del trash in Honduras e del pepe tra gli opinionisti.

Isola dei Famosi 2019, i vip contattati.

Antonio Andrea Pinna (ex vincitore di Pechino Express)

Fariba Teherani (mamma di Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino Express)

Akash Kumar (modello, ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Wanda Fisher (la sosia di Ivana Spagna, opinionista di Pomeriggio Cinque)

Yola Berrocal (star spagnola, ex concorrente di Supervivientes)

Viola Valentino (cantante, ex concorrente di Music Farm)

Gegia (attrice, ex vincitrice di Ritorno Al Presente)

Jeremias Rodriguez (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Riccardo Fogli (cantante, ex vincitore di Music Farm)

Grecia Colmenares (attrice)

Giorgio Manetti (ex protagonista del Trono Over)

Ignazio Moser (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

Marco Delvecchio (ex concorrente di Ballando con le Stelle)

Marina Suma (attrice)

Paolo Brosio (ex inviato de L’Isola dei Famosi e adesso fan di Madonna)

Fonte: Spy