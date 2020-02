Isola dei Famosi 2020 di Ilary Blasi: svelati due nuovi naufraghi in trattativa

Marco Baldini, Alessia Macari, Alessandra Mussolini e Rosanna Lambertucci non sono gli unici vip che sono stati provinati per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dato che secondo il settimanale Spy alla lista dei possibili naufraghi potrebbero aggiungersi anche Stefania Orlando ed Ascanio Pacelli.

“Che cosa ci facevano Stefania Orlando e Ascanio Pacelli pochi giorni fa negli uffici romani di Magnolia? Pare che i due vip siano in pole position per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Ma se uno dei due personaggi è ad un passo dal sì, l’altro è ancora molto, ma molto in forse. Come andrà a finire?”.

Stefania Orlando è una nota conduttrice Rai ex volto de I Fatti Vostri, mentre Ascanio Pacelli è uno storico concorrente della quarta edizione del Grande Fratello (la stessa di Patrick Ray Pugliese e Serena Garitta).

Saranno naufraghi alla corte di Ilary Blasi?

Ascanio Pacelli non sarebbe l’unico gieffino contattato dagli autori de L’Isola dei Famosi: oltre lui ci sarebbe anche Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari nonché ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s

Alberto Mezzetti (ex Grande Fratello)

Sara Tommasi (ex Isola dei Famosi)

Alessandra Mussolini

Marco Baldini

Lucas Peracchi (ex tronista di Uomini e Donne)

Alessia Macari (ex Grande Fratello Vip)

Rosanna Lambertucci

Lorenzo Riccardi (ex tronista)

Stefania Orlando

Ascanio Pacelli (ex Grande Fratello)