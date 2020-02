Isola dei Famosi 2020: nel cast spuntano altri due nuovi nomi

Chi parteciperà alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi? Nonostante a me piacerebbe moltissimo veder sbarcare la coppia-scoppiata Bugo e Morgan, secondo i miei colleghi gli ultimi due vip che avrebbero sostenuto il provino con gli autori del reality sarebbero Ronn Moss e Sylvie Lubamba.

Il primo, anticipato dal settimanale Vero, è lo storico interprete di Ridge Forrester della soap Beautiful. Svestiti i panni del rampollo di casa Forrester al suo settordicesimo matrimonio con Brooke Logan, Ronn Moss ha intrapreso la carriera musicale e nel suo curriculum c’è anche una partecipazione nel 2010 a Ballando con le Stelle, dove si è classificato secondo con la ballerina Sara Di Vaira.

Il secondo nome lo ha fatto il settimanale Oggi e si tratterebbe di Sylvie Lubamba, la showgirl nata nello show di Piero Chiambretti che è stata recentemente scarcerata dopo aver passato anni dietro le sbarre per aver clonato delle carte di credito.

Vi piacciono come probabili naufraghi?

