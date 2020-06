Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi confermata alla conduzione

Sarà Ilary Blasi la conduttrice della sesta edizione (Mediaset) de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda con molta probabilità nella primavera del 2021 dopo un anno di stop. Una pausa che non è stata dettata dall’arrivo del CoronaVirus ma più che altro dagli ascolti sottotono dell’ultima edizione.

Il nome della Blasi era tuttavia già iniziato a circolare nei mesi scorsi e proprio questa settimana è stato confermato dal settimanale Oggi, che ha parlato anche di ritorno del reality nel 2021.

Ilary Blasi sostituirà Alessia Marcuzzi che dopo cinque anni di Isola dei Famosi ha preferito dire basta.

“Sì, è vero, ho lasciato l’Isola, perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto al programma. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan, per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”.

Isola dei Famosi 2021, cast

Il cast dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi è ancora in work in progress, ma nel corso di questi mesi molte celebrità si sono candidate a partecipare, come ad esempio Sosso Aruta del Grande Fratello Vip o Nicole Rossi di Pechino Express.

Chi vedremo sbarcare?