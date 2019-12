Isola dei Famosi: Albano, ospite da Simona Ventura, ricorda la sua esperienza nel reality

Era il 2005 quando Simona Ventura riuscì a convincere Albano a partecipare (insieme alla figlia Romina Junior) alla terza edizione de L’Isola dei Famosi, quella che ha visto la vittoria di Lory Del Santo, le emorroidi di Enzo Paolo Turchi ed il SONO PIENA MARIAGIOVANNA SONO PIENA di Arianna David. Edizione epica.

Quell’anno, mentre Albano era naufrago a Samanà, Loredana Lecciso lo lasciò in diretta televisiva e scappò da Cellino San Marco con i figli avuti propri dal cantante. Un dramma che costrinse Albano a ritirarsi e tornare in Italia.

Ospite a Settimana Ventura da Super Simo, Albano ha ricordato proprio quell’esperienza:

“Mi è sempre piaciuto finire tutto quel progetto. I fatti della vita si presentavano come si presentavano. Ho preferito mollare nel momento più importante. Sono tornato con 12 kg in meno. Per un mese, non ho avuto e fatto telefonate. Sono stato a stretto contatto con la natura. Dovevi inventarti ciò che potevi prendere dall’Isola. Ero diventato un pescatore. Mi è piaciuto quel ritorno alla natura alla Robison Crusoe”.