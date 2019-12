Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi scippa una gieffina di Alfonso Signorini? Ecco l’ultima indiscrezione

Se il cast del Grande Fratello Vip sta prendendo sempre più forma (premi qua se vuoi recuperare gli ultimi nomi) quello de L’Isola dei Famosi è ancora in alto mare, anche se online sono spuntati diversi nomi.

Fra i papabili candidati ci sono le ex gieffine Eleonora Giorgi e Maria Monsè, il cantante neomelodico Rosario Miraggio, la bombastica Fabiana Britto ed anche le icone dell’eros Milly D’Abbraccio, Valentine Demy e Luana Borgia.

L’ultimo nome trapelato è quello dell’attrice ed attivista LGBT Eva Robin’s che – tuttavia – sembrava essere in trattativa anche per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Che Alessia Marcuzzi abbia scippato ad Alfonso la Robin’s?

Ecco cosa ha scritto Alberto Dandolo su Oggi:

“Eva Robin’s a L’Isola dei Famosi. La distanza tra la richiesta e l’offerta sarebbe però ancora molto ampia. Riuscirà Mediaset a convincere l’artista bolognese? Ah, saperlo…”

Isola dei Famosi, il probabile cast

Eleonora Giorgi (attrice, ex Grande Fratello Vip)

Maria Monsè (showgirl, ex Grande Fratello Vip)

Jack Vanore (ex tronista di Uomini e Donne)

Maria Giovanna Elmi (ex annunciatrice, ex Isola dei Famosi)

Rosario Miraggio (cantante neomelodico)

Sossio Aruta (ex Temptation Island Vip)

Angelo Costabile

Milly D’Abbraccio

Valentine Demy

Luana Borgia

Kikò Nalli (ex Grande Fratello)

Fabiana Britto (opinionista)

Eva Robin’s